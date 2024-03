Fast zwölf Millionen Nächtigungen in Salzburg

Im Vergleich zum Februar 2023 stiegen die Nächtigungszahlen im Februar 2024 in allen Bezirken. In Summe waren es in Salzburg 192.200 zusätzliche Übernachtungen. Der Pinzgau ist dabei nach wie vor am stärksten. Rund 2,15 Millionen Nächtigungen von den 4,64 Millionen im gesamten Bundesland wurden hier gezählt. Platz zwei geht an den Pongau (siehe Grafik).