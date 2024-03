Warum es in Dubai bald bei 50 Grad schneien wird

Wenn die Temperatur in Dubai in den nächsten Monaten wieder auf bis zu 50 °C steigt, wird es künftig schneien. Zumindest auf zwei der sechs Inseln von Josef Kleindiensts Luxus-Immobilienprojekt „The Heart of Europe“. Sie sind eine kleine Welt in der großen „The World“-Inselgruppe, sechs km vor dem Festland von Dubai.