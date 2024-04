Familie Putz macht weiter und dreht in Hollywood

Die Familie Putz wird weiterhin für XXXLutz tätig sein und noch viele Jahre über die Bildschirme flimmern. Richtig aber ist, dass die Familie Putz nach Hollywood flog, um dort einen Film und TV-Spots für XXXLutz zu drehen. Dies geschah aber bereits Mitte Februar. Gedreht wurde in Hollywood beim berühmten Hollywood Sign, am Walk of Fame, am Santa Monica Beach aber auch in der Wüste und in Las Vegas.