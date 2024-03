Eiza Gonzalez: „Bin viel zu heiß für viele Rollen“

Eiza Gonzalez selbst rechtfertigte sich später auf Twitter: „Ich habe eine Beobachtung darüber gemacht, was ein Latina-Stereotyp seit Jahren in unserer Branche ist, und es wird langsam demontiert und Worte wie ,heiß‘ werden an eine Frau angehängt, um sie zu definieren, als ob dies die einzige Eigenschaft wäre, die sie definiert. Es ist traurig, dass Worte aus einem Interview genommen und in einen völlig anderen Kontext gestellt werden.“