Kinder suspendiert, weil die Eltern schlägerten!

Gewalt oder Drohungen sind im Nachwuchfußball leider nichts Neues - meist stehen überehrgeizige Eltern im Blickpunkt. So passiert bei einem kürzlich stattgefundenen Fußballturnier in Klagenfurt - da wurde es sogar blutig! Der betroffene Landesliga-Klub zog daraufhin harte Konsequenzen. Landessportchef Arno Arthofer appelliert nun auch an die Verbände.