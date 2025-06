Der Wolf sorgt weiter für hitzige Diskussionen

Wölfe und Risse gehen zurück

In Österreich wurden 102 Wölfe im Vorjahr bestätigt. Die meisten Individuen gibt es in Kärnten und Tirol. Die Zahl der Wölfe ist, genauso wie die Risse, zurückgegangen. „Ein genauer Grund, weshalb die Risse zurückgegangen sind, kann nicht genau gesagt werden. Alleine die Entnahme von Wölfen ist es aber nicht gewesen“, so Albin Blaschka, Geschäftsführer des Vereins, der sich für ein österreichweit einheitliches, aktives Wolfsmonitoring ausspricht. In Kärnten würden entsprechende Schritte für ein solch aktives Monitoring gesetzt.