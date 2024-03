Umweg zu lange: Schüler queren lieber Gleise

„Wir machen uns große Sorgen“

Denn vor allem Schüler queren nun an jener Stelle zu Fuß die Gleise, an der früher die Autos fuhren. Durch den direkten Weg zur Bushaltestelle ersparen sie sich einen rund 300 Meter langen Umweg durch die etwas entfernt gelegene neue Unterführung, die zudem nicht barrierefrei ist. „Wir machen uns große Sorgen, dass etwas passiert. Es ist zwar eine gerade Bahnstrecke, aber wenn man abgelenkt ist, kann man auch dort Züge übersehen“, ist man besorgt. Zwar wurde ein Zaun installiert, der endet aber am Wartungshäuschen unmittelbar neben der ehemaligen Eisenbahnkreuzung.