Eine verdiente Ehre für engagierte Menschen

Der Heilige Josef ist bekanntlich der Landespatron Vorarlbergs. Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass am Josefitag verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger geehrt werden – so auch am Dienstagabend. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Montfortsaal des Landhauses wurden insgesamt zwölf Auszeichnungen vergeben.