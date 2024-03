Katzen als Zielscheibe eines Tierhassers?

„Krone“-Tierecke hilft bei den Tierarztkosten

„Cosmo“ wurde scheinbar gezielt in den Rücken geschossen. Sie wird seit Tagen in der Tierklinik behandelt, und die Kosten steigen stetig weiter. Unsere „Krone“-Tierecke hat in diesem Fall eine Unterstützung in der Höhe von 1200 Euro zugesichert. Um die Behandlung ihres geliebten Vierbeiners finanzieren zu können, hat die verzweifelte Katzenhalterin einen Spendenaufruf gestartet.