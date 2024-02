Kadaver deuten auf bizarre Trainingsmethoden hin

Selbst wenn die Tauben-Gattung derzeit zum Abschuss freigegeben ist, so sollte man Tierkadaver zumindest entsorgen und nicht am Feld zurücklassen. Denn jährlich wird die Umwelt in Österreich durch Tonnen an Blei aus Munition vergiftet. Das ist eine Gefahr für die Umwelt (Bodenvergiftung), für Tiere und nicht zuletzt auch für Menschen (Bleiverunreinigung von Wildfleisch).