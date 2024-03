Passionsspiel als Fernsehspektakel

Nach dem Erfolg der ersten Aufführung im Jahr 2022 präsentiert RTL am Mittwoch, 27. März, eine weitere mit Popsongs in die Moderne überführte Neuinterpretation der „Passion“. Als Erzähler fungiert bei der live aufgeführten Show Hannes Jaenicke; Jesus von Nazareth wird von Ben Blümel verkörpert, Petrus von GZSZ-Darsteller Timur Ülker und Judas von Jimi Blue Ochsenknecht. Ebenfalls mit dabei sind Francis Fulton-Smith in der Rolle des Pontius Pilatus sowie die Kärntnerin Larissa Marolt und die Sängerin Stefanie Hertel als Teil der Jüngerinnen und Jünger.