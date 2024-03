Darum kann das Grazer Rasen-Doppel böse enden

Dem Rasen in der Merkur Arena drohen neue Schäden, denn nach der Auslosung der Meisterrunde in der Bundesliga spielen Sturm und Noch-Zweitligist GAK dreimal am selben Wochenende in Liebenau! Die Stadionverwaltung ist wenig glücklich, die Bundesliga verweist auf ihre Kriterien. Die beiden Klubs haben gemischte Gefühle.