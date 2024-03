Hofer-Chef: „Die Leute zieht es zum Diskonter“

Preissteigerungen werden so lange wie möglich abgefedert

Beim Stammsortiment musste man die Preise aufgrund der gestiegenen Kosten freilich, wie der gesamte Lebensmittelhandel, anheben, aber: „Zuerst versuchen wir etwaige Preissteigerungen, so gut und so lange es uns möglich ist, selber abzufedern.“ Leitner verspricht: „Sobald sich die Situation am Markt entspannt, geben wir Preisvorteile umgehend an unsere Kunden weiter. So kam es auch, dass wir zuletzt bei mehr als tausend Produkten die Preise gesenkt haben.“ Insgesamt umfasst das Sortiment über 3000 Artikel.