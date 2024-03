Schock um Kapitän! Trotzdem auf Kurs nach Zypern

Schock für Österreichs U17 vor dem Start in die Eliterunde der Quali für die EURO 2024 in Wr. Neustadt! Kapitän Thomas Schandl fällt verletzt aus. Am Kurs Richtung Zypern hält Teamchef Martin Scherb vor dem Auftaktspiel am Mittwoch (12 Uhr) gegen Slowenien aber eisern fest: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, wir werden bereit sein!“