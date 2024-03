Kleine „Weltreise“ für die richtige Krebs-Diagnose

Von zunehmend schlimmeren Schmerzen geplagt suchte die Tirolerin in ihrer Heimat ärztliche Hilfe. Dort wurde aber zunächst nur ein an sich harmloses Gewächs fest gestellt – eine glatte Fehlinterpretation. Erst der erfahrene Primarius Dr. Dietmar Dammerer vom Universitätsklinikum Krems erkannte den Ernst der Lage und setzte das Skalpell richtig an.