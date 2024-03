Belgorod kündigt Evakuierung Tausender Kinder an

Putin zieht Pufferzone in Grenzgebieten in Betracht

Belgorod war in den Tagen vor und während der Präsidentenwahl verstärkt von proukrainischen Milizen angegriffen worden, die aufseiten der Ukraine kämpfen. Das russische Verwaltungsgebiet grenzt an das Gebiet Charkiw in der Ukraine. Der russische Staatschef Wladimir Putin schloss am Sonntagabend in Moskau nicht aus, dass seine Truppen ukrainische Grenzgebiete besetzen könnten, um eine Art Pufferzone gegen solche Angriffe zu bilden. Wie groß diese Zone sein sollte, sagte er nicht.