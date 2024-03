Russen müssen Wahllokal in Belgorod verlassen

Seit dem brutalen russischen Überfall auf die Ukraine vor über zwei Jahren gibt es immer wieder Attacken und Beschuss in den an die Kriegsgebiete grenzenden Regionen. In den vergangenen Tagen werden intensivere Angriffe auf die Stadt und die Oblast Belgorod gemeldet. Dahinter werden auch regimefeindliche Russen vermutet. Das „Sibirische Bataillon“ hatte im Vorfeld bei Telegram Videos von Kämpfern veröffentlicht und wissen lassen: „Wir haben schon früher gesagt, dass es nicht möglich sein wird, das verbrecherische diktatorische Regime in der Russischen Föderation friedlich zu stürzen.“