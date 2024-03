Sozialpolitischer Meilenstein im Burgenland

Behinderten-Verbände und Vertrauenspersonen begrüßen neues Gesetz

„Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen bekommen durch das neue Chancengleichheitsgesetz besser die Möglichkeit, wieder an Erfolg und Wertschätzung in der Bildung, Gesellschaft, Berufswelt und Freizeit teilzuhaben. Gerade die Förderung der Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ist uns in der Personalvertretung sehr wichtig, denn dadurch haben wir alle die gleichen Chancen, können im Leben vorankommen und unsere Ziele verwirklichen“, erklärt Arthur Sowa, Behindertenvertrauensperson im burgenländischen Landesdienst. Vor allem bei Kindern mit einer Einschränkung muss von Beginn an geachtet werden, dass die Erreichbarkeit und Barrierefreiheit von Bildungsinstituten oder Freizeitaktivitäten möglich sind.