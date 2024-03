Remis im Spitzenspiel – Klagenfurt überrascht

Mit einem 1:1 im Spitzenspiel gegen Verfolger Wallern sicherte Leader Voitsberg die Führung in der Regionalliga Mitte ab. Am Tabellenende geht es furios weiter. Klagenfurt gewinnt in Weiz und Deutschlandsberg muss sich St. Anna geschlagen geben. Mehr über die Spiele vom Wochenende gibt es in der Sendung der 3. Liga (im Video).