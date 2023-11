Basketball-Ritter erobern Salzburg

Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Landesliga haben sich die Gründer klare Ziele vor Augen gesetzt. Zuerst wollen sich die die Knights – auf Deutsch „Ritter“ – in der niedrigsten Spielklasse etablieren. „Mittelfristig wollen wir in die 2. Bundesliga. Langfristig ist die höchste Spielklasse unser Ziel.“ Bis die Basketball-Ritter Salzburg und Österreich erobern, steht aber viel Arbeit an. Zum einen muss eine Halle gefunden werden, zum anderen bedarf es großen finanziellen Ressourcen in den höheren Ligen.