Überfahren: Streit in Tuning-Szene eskalierte

Eine Tankstelle in Stadlau in der Wiener Donaustadt war beliebter Treffpunkt der Tuning-Szene. Auch am Abend des 4. März 2022 trafen sich dort Dutzende Autobegeisterte mit ihren aufgepimpten PS-Schlitten. Unter ihnen der angeklagte 31-jährige Deutsche mit seinem 3er-BMW.