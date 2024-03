Schumacher: „Würde keinem schaden, wenn er geht“

Der ganzen Angelegenheit fehle es nach wie vor an Transparenz, bemängelt der Deutsche. Deshalb sei eine objektive Bewertung schwierig. Problematisch seien allerdings die Aussagen des Teamchefs in Saudi-Arabien, als er sich als Opfer dargestellt habe: „Es tut mir leid für seine Familie, ja, aber es gab nur einen, der das Ganze ausgelöst hat: nämlich ihn.“ Dass sich Horner und seine persönliche Assistentin nahe gekommen seien, sei wohl nicht mehr von der Hand zu weisen, so Schumacher.