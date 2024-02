Droht bei Horner-Aus auch der Abgang des „Genies“?

Anhörung am Freitag

Das Unternehmen Red Bull hatte am Montag mitgeteilt, dass es aufgrund von „bestimmten Anschuldigungen“ gegen Horner „eine unabhängige Untersuchung“ eingeleitet habe. „Diese Untersuchung, die bereits im Gange ist, wird von einem externen Fachanwalt durchgeführt. Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten sehr ernst, und die Untersuchung wird so bald wie möglich abgeschlossen“, hieß es. Horner wies die Anschuldigungen der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“ zufolge vollständig zurück. Am Freitag gibt’s in der Zentrale des Formel-1-Rennstalls in Milton Keynes eine Anhörung.