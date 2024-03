Hund bemerkte Brand und rettete steirische Familie

Der Hund dürfte infolge Rauchentwicklung in der Küche bemerkt haben und alarmierte seine Besitzerin. Die Steirerin konnten den Brand selbst löschen und verständigte dann ihre Schwiegertochter, die die Einsatzkräfte alarmierte. Die Feuerwehr Wernersdorf musste nur mehr Nachsicherungsarbeiten durchführen. Die 67-Jährige und ihr 70-jähriger Gatte, der schon geschlafen hatte, wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Der Golden Retriever blieb unverletzt. In der Küche entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.