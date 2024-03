Brauch aus dem 16. Jahrhundert

„Grün“ beherzt waren aber auch schon Generationen an Elevinnen und Bereiteranwärter zuvor. Denn der Brauch, dass genau diese jungen Hofreitschüler in Feld und Flur ziehen, besteht schon seit dem 16. Jahrhundert. Vor wenigen Tagen trat die pferde-affine Generation von jetzt in die Fußstapfen der Vorgänger. Insgesamt 1000 Haupttriebe – und nur solche kommen für die heikle Öko-Mission infrage – wurden jetzt im Revier in Pressbaum sorgsam einzeln per Hand gepflückt aus dem ergrünenden Tann geholt. Sie harren zur Stunde zur Lufttrocknung im Keller ihres späteren Einsatzes am edlen Hengstkörper. Zuvor müssen sie noch in Wasser ein gelegt werden, damit sie nur ja elastisch durch die Stall- und Manegenluft sirren.