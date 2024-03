„Hier kann schon der kleinste Fehler fatal sein“

Schwierige Suche nach Kollegen

Kein Wunder also, dass das Schwierigste an der Arbeit war, einen Mann für den zweiten Bagger zu finden. „Die meisten haben gleich abgewunken“, sagt der Salzburger, der mittlerweile jemanden gefunden hat. So sitzen die beiden nun stundenlang in ihren Arbeitsgeräten – gejausnet wird nämlich auch in luftiger Höhe – und baggern sich sozusagen nach unten. Rund einen Meter schaffen die beiden pro Tag.