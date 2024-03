Wie Landwirtschaft trotz Krise gelingen kann

Den Bio-Hof ihrer Eltern hat Julia Trimmel-Angeler im heurigen Jänner übernommen. Sie führt den Hof in Kirchschlag mit Leidenschaft weiter und verbindet modernes Arbeiten mit altbäuerlicher Tradition. Ein weiterer Vorteil: „Ich kann für unsere drei Kinder da sein, bin immer in der Nähe,“ berichtet sie. Und außerdem, so die engagierte Landwirtin, schätze sie es, sich die Arbeit relativ frei einteilen zu können.