Nun ist Hilfe der Tiroler „DNA-Detektive“ gefragt

Frösche, Kröten, Lurche – und was noch? Diese Gattung ist noch nicht so gut erforscht, wie man es gerne hätte. Vor allem, weil in Österreich sämtliche Amphibien auf der „roten Liste“ stehen, also vom Aussterben bedroht. Die Uni Innsbruck setzte daher auf die Tirolerinnen und Tiroler für ein Forschungsprojekt, und rief die Bevölkerung 2019 auf, als „DNA-Detektive“ tätig zu werden und (kleinere) Gewässer in ganz Tirol unter die Lupe zu nehmen.