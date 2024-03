Annas großer Traum von Papas (Podest-)Spuren

Österreichs aktuelle stärkste Biathletin peilt nun das Podest an. Nach dem Motto: auf Papas Spuren! Denn Markus Gandler konnte sich 1989/90 in Canmore erstmals in seiner Langlauf-Karriere als Dritter auf das Podium stellen. „Das wär natürlich ein Traum, es ihm nachmachen zu können.“ Die erste Möglichkeit gibt‘s im Verfolger, den Gandler mit nur 27 Sekunden auf die Führende Lisa Vittozzi (Ita) in Angriff nehmen wird. „Ich muss am Schießstand weiter sauber arbeiten, dann ist vieles möglich.“ Die zweite folgt im finalen Massenstart der besten 30 Athletinnen im winterlichen Canmore. „Ich mach mir keinen Druck, aktuell geht vieles leicht von der Hand.“