82-Jähriger nach Traktor-Unfall in Lebensgefahr

Der Pensionist aus dem Bezirk Leibnitz dürfte mit seinem Weingartentraktor auf einer Straße in Steingrub (Innerberg) unterwegs gewesen sein. Gegen 17 Uhr fand ein Anrainer den Mann auf der Straße liegend und verständigte die Rettungskräfte. Der Traktor befand sich in einem Graben am Straßenrand. Wie sich der Unfall ereignet hat, ist noch nicht bekannt.