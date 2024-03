Der SK Rapid empfängt den LASK – ab 19.30 Uhr LIVE

Mit Blick auf die jüngsten Duelle ist eine Punkteteilung und viel Spannung zu erwarten. In Linz traf Felix Luckeneder in der 95. Minute zum 1:1. Beim 3:3 im Allianz Stadion Ende Oktober fielen drei Treffer, darunter zwei für Rapid, der letzte von Thierry Gale in der 97. Minute, in der Nachspielzeit. „Ich glaube schon, dass wir jetzt stabiler sind in den Schlussminuten, wir auch nicht mehr so einfache Tore kriegen“, sagte Seidl.