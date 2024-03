„Größtes Schaufenster“: Frühjahrsmesse eröffnet

„Erlebnis für die ganze Familie.“ Unter diesem Motto öffnete am Donnerstag die Tiroler Frühjahrsmesse in Innsbruck zum 39. Mal die Tore, die noch bis Sonntag geöffnet sind. Rund 260 Unternehmen, Vereine und Institutionen zeigen Altbewährtes und Neues. Auch ein Besuch beim Stand der „Krone“ lohnt sich. Wer beim Gewinnspiel erfolgreich ist, auf den oder die wartet am 25. Juni eine Fanreise zur EM nach Berlin, die sicher noch längere Zeit in Erinnerung bleiben wird.