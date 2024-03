Eine junge Liebelei und Balladen als Rave

„Eine Frau, die nicht hineinpasst in das althergebrachte Bild in einer von Männern dominierten Gesellschaft, macht Schnitzler aktuell“, sagt Karin Bergmann, Leiterin der Theatersparte bei den Salzkammergut Festwochen. Sie bringt den Klassiker „Liebelei“ als junge Produktion ins Stadttheater Gmunden, die Premiere ist am Donnerstag, 11. Juli.