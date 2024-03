Rekordförderung bei Heizkesseltausch & Sanierung

Deutlich mehr als drei Viertel der Kosten gibt es auch in Vorarlberg (83.600 Euro), Salzburg (83.500 Euro) und Kärnten (83.200 Euro), während der Zuschuss in Wien (68.800 Euro) und Oberösterreich (67.200 Euro) deutlich geringer ausfällt. Das Burgenland (61.500 Euro) liegt noch vor Niederösterreich, wo Einmalzuschüsse mit Anfang 2024 abgeschafft wurden. „Somit kann in Niederösterreich nur auf den Einmalzuschuss des Bundes zurückgegriffen werden, womit immer noch eine Förderung von 58.000 Euro abgeholt werden kann“, so die Umweltschützer am Donnerstag in einer Aussendung.