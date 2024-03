Attacke auf Frau und Baby ++ Judenhass nimmt zu

Seit dem Ausbruch des Krieges in Israel häufen sich die antisemitischen Vorfälle in Österreich. Im vergangenen Jahr wurden 1147 Vorfälle registriert. Wie auch in den Vorjahren ist zudem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Besonders bei den Angriffen und den Bedrohungen würden muslimische Tatmotive deutlich überwiegen.