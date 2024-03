Sicherheitsalarm++Terror-Warnstufe in Frankreich

Nach dem Attentat des Islamischen Staates auf eine Konzerthalle bei Moskau fährt Frankreich seine Sicherheitsmaßnahmen hoch. Premier Attal ruft die höchste Alarmstufe aus. Das bedeutet, dass ein Terroranschlag unmittelbar droht. In einem Vorort von Moskau waren am Freitagabend maskierte Angreifer in eine voll besetzte Konzerthalle eingedrungen und hatten dort das Feuer eröffnet. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 137 Menschen getötet, darunter drei Kinder.