Ein tierisches Vergnügen lässt „Gregerl“ aufblühen

In den jüngsten sechs Pflichtspielen an sechs Toren beteiligt, zuletzt zweimal in Folge Matchwinner: Michael Gregoritsch demonstriert im Freiburg-Dress seine Torjäger-Qualitäten, kann mit den Breisgauern am Donnerstag erstmals ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler kennt mehrere Gründe für seinen derzeitigen Erfolgslauf.