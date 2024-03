Lawine ausgelöst – 200 Euro Strafe rechtskräftig

Die 200 Euro hohe Geldstrafe, zu der ein Wiener im Oktober 2023 am Pinzgauer Bezirksgericht Zell am See wegen grob fahrlässiger Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt worden war, ist nun rechtskräftig. Der Mann soll am 3. Februar 2023 im Skigebiet Schmittenhöhe bei großer Lawinengefahr mit seinem Sohn mit den Skiern in einen ungesicherten Hang eingefahren sein und eine Lawine ausgelöst haben. Er ist am Mittwoch mit seiner Berufung gegen das Urteil abgeblitzt.