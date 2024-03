„Ich hätte nicht im Traum an so etwas gedacht“

Abstürze um fünf, zehn und sogar 20 Prozent erlitt die ÖVP bei der Wahl vielerorts. Ein Ausreißer ist Berndorf. In der rund 1700 Einwohner zählenden Gemeinde gingen drei von vier Bürgern wählen, was über dem Durchschnitt liegt. Rund 80 Prozent machten am Wahlzettel ihr Kreuz bei Johann Stemeseder. Der Ortschef verbuchte damit ein Plus von 15 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. „Seine“ ÖVP gewann ebenfalls 71 Prozent, um zehn Prozentpunkte mehr als 2019.