Was Stani zum Trainersessel der WSG Tirol sagt

Immer wieder Zaungast

Einen Namen kann Köck schon ungesehen streichen. Ein Name, der in den vergangenen Tagen immer wieder rund um die Wattener Mannschaft genannt wurde. Doch Stanislav Tschertschessow wird nicht in seine zweite Heimat als WSG-Trainer zurückkehren. Der Ex-Russland-Teamchef war ja bei jedem seiner Tirol-Aufenthalte zumindest einmal Zaungast bei einem Training in Wattens, auch bei Bundesligaspielen saß der ehemalige Weltklasse-Torhüter gern auf der Tivoli-Tribüne.