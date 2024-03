Stromnetz wird fit für die Energiezukunft

Weitere Investitionen in Umspannwerke

Das fertiggestellte Projekt in Klagenfurt ist nur ein Teil einer umfassenden Erneuerung. Mit Investitionen in die Umspannwerke Treibach, Gailitz, Rangerdorf, Ferlach und Wolfsberg stehen bereits die nächsten Arbeiten an, bzw. wird bereits gebaut. In diese Erneuerungsoffensive werden 60 Millionen Euro investiert.