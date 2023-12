China - Bösewicht oder Retter des Weltklimas?

China hat mit 1400 Milliarden Einwohnern 155-mal mehr als Österreich. Die stürmische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat den Energieverbrauch in astronomische Höhen getrieben. China hat zwar die größten Windparks, die größten Photovoltaikanlagen, die größten Wasserkraftwerke der Welt und ist in der Elektromobilität führend, aber der Bedarf läuft immer dem Angebot davon. Kohle und Öl haben noch lange nicht ausgedient, obwohl der große Klimawandel und seine Folgen schon längst auch in China angekommen sind.