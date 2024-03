Verfolger verlieren - Voitsberg enteilt Konkurrenz

Mit dem 3:0-Heimsieg über die LASK Amateure ist der ASK Voitsberg dem Meistertitel in der Regionalliga Mitte wieder einen Schritt näher gekommen. Die Preiss-Elf profitierte natürlich auch von den Umfallern der Konkurrenz. Rapid II ergeht es in der Regionalliga Ost ähnlich. Die Kerber-Elf besiegt Draßburg und baute den Vorsprung auf Verfolger Krems auf zwei Punkte aus. Im Video gibt es die komplette Highlightsendung der 3. Liga.