Hautarzt-Termin? Bitte warten bis Februar 2025!

Eine Forderung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sorgte unlängst für Aufregung: Der Besuch von Fachärzten soll nur noch mit Überweisung möglich sein. Die Pflichtkrankenversicherung will also wieder einen Schritt zurückgehen in längst vergangene Zeiten. Denn derzeit können Patienten je nach Versicherungsträger pro Quartal einen Vertragsarzt pro Fachgebiet (zum Beispiel HNO, Kardiologie) unter Zücken der E-Card aufsuchen.