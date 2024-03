Neue Regelung: Hier haben Busse künftig Vorrang

Die Busse in der Stadt Villach erhalten gegenüber dem Individualverkehr mehr Vorfahrt. Deshalb wurde mit Montag auch an der Kreuzung Burgenlandstraße/Auer-von-Welsbach-Straße die Vorrangregelung „umgedreht“. Durften bisher die Autolenkerinnen und Autolenker in der Burgenlandstraße vorrangig die Kreuzung befahren, wurde die Auer-von-Welsbach-Straße nun zur bevorrangten Straße, um den Busverkehr zu beschleunigen. Das heißt, dass Lenker in der Burgenlandstraße an der Kreuzung anhalten müssen.