Befehl an Kreml-Soldat: „Menschenfleisch kosten“

Das Handy fiel in die Hände der ukrainischen Verteidigungskräfte, nachdem sein Besitzer gefangen genommen worden war. Die Inhalte, die darauf in Chats gefunden wurden, sind bestialisch. So wurden die russischen Soldaten dazu aufgerufen, Kannibalismus zu betreiben und „einheimische Mädchen in Gruppen zu vergewaltigen“, wie die britische Zeitung „Sun“ berichtete.