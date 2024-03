„Genießen, nicht analysieren“

Zwölf Meistertitel in Serie da, die letzten acht in Folge dort– Neulengbach gegen St. Pölten ist immer ein Kracher in Österreichs Frauen-Fußball, im Cup-Viertelfinale konnten die Gastgeberinnen ihre favorisierten „Erbinnen“ in die Verlängerung jagen. Doch Mateja Zver brachte dem SKN beim 3:1 mehr.