See als Klimaanlage und Heizung für 3400 Gebäude

Die Idee ist einfach: In 25 Metern Tiefe wird dem Bodensee Wasser entnommen. Das Wasser fließt dann in ein sogenanntes „See-Energiezentrum“. Dort wird dem Wasser je nach Jahreszeit Wärme oder Kälte mittels Wärmetauscher entzogen. Während das flüssige Gold des Sees wieder in 30 Meter Tiefe zurückgeleitet wird, kann die gewonnene Wärme oder eben Kälte zum Heizen oder Kühlen verwendet werden.