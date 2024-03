Ein paar „coole Straßen“ für die Messestadt

2023 erlebte Dornbirn 20 Hitzetage, also Tage, an denen die Temperatur über 30 Grad gestiegen ist. In Anbetracht des Klimawandels und steigender Tendenz fordert SPÖ-Stadtrat Markus Fäßler ein paar Maßnahmen für diesen Sommer - und ein Klimaanpassungskonzept.