Frühlings-Frühstart stellt die Natur auf den Kopf

Störche kehrten so früh wie nie zurück

Ein erfreulicheres Wiedersehen gibt es indes schon mit Meister Adebar: Schon vor rund drei Wochen sind die ersten Störche in der Steiermark gelandet. „Heuer waren sie so früh da wie noch nie. In der Regel kommen sie erst Mitte März“, sagt Helmut Rosenthalervon der steirischen Storchenstation in Tillmitsch. Auf deren Website (www.der-storchenvater.at) gibt es übrigens heuer erstmals eine Webcam, über die man die Störche in der Südsteiermark live beobachten kann.